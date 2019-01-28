Обильные снегопады позади. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 января

Сегодня в столице ожидается –4…–6 градусов, в Московской области столбики покажут –3…–8.

В столичном регионе завершился период обильных снегопадов. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос", отметив, что уже сегодня, 28 января, осадки в Москве ожидаются незначительные.

— При этом в небе сохранится плотная слоистая облачность, потеплеет и температура вернётся в своё климатическое русло, — добавили синоптики.

Что касается температурных значений, то сегодня в столице ожидается –4…–6 градусов, в Подмосковье –3…–8. Ветер восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.