Выставка Куинджи в Третьяковке будет открыта уже сегодня

Экспозиция была открыта шестого октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Выставка русского художника Архипа Куинджи (1842–1910) в Третьяковской галерее, откуда накануне была похищена его картина "Ай-Петри. Крым", будет открыта уже сегодня. Как сообщается на сайте Третьяковки, выставка будет работать с 15:00 до 21:00.

Напомним, 27 января, в 177-ю годовщину со дня рождения живописца, стало известно о том, что одну из его картин, привезённую в Москву из Русского музея в Петербурге, украл неизвестный прямо перед посетителями. Сегодня стало известно о задержании похитителя, которым оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. Украденный пейзаж он спрятал на стройке. Правоохранители картину изъяли.

В экспозиции Третьяковской галереи более 180 избранных произведений Куинджи. Выставка работ живописца открылась шестого октября прошлого года и продлится до 17 февраля.