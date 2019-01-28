Акции "Русала" подорожали после снятия санкций США

На фондовой бирже в Гонконге на 5,03% выросли акции компании "Русал" на фоне сообщений о снятии санкций США с алюминиевого гиганта — до 3,13 гонконгского доллара за акцию. Об этом свидетельствуют данные котировок на 9:30 по местному времени (4:30 мск).

Впрочем, в ходе торгов стоимость акций несколько ослабла и составляет 3,02 гонконгского доллара. Таким образом, бумаги "Русала" подорожали на 1,34% по сравнению с закрытием торгов пятницы.

Ранее Соединённые Штаты сняли санкции с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго".