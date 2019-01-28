Эксперты выяснили отношение японцев к мирному договору с Россией

Оказалось, что 41% надеется на получение Шикотана и Хабомаи перед подписанием соглашения.

Значительная часть японцев (42%) выступила за подписание мирного договора с Россией до урегулирования вопроса с Курильскими островами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела влиятельная японская газета ​"Никкэй".

Согласно опросу, проведённому с 25 по 27 января, 46% граждан Страны восходящего солнца считают необходимым решение вопроса Курил до заключения договора. При этом 10% респондентов призвали не требовать от Москвы передачи островов — это на 3% больше, чем во время прошлого опроса в ноябре 2018 года.

Кроме того, 27% респондентов считают, что Токио должен сразу получить все четыре южных острова Курильской гряды. 41% надеется на получение Шикотана и Хабомаи, как обозначено в Советско-японской декларации 1956 года. При этом только 18% рассчитывают на решение вопроса во время нахождения у власти Синдзо Абэ, 76% на это не надеются.

Ранее ВЦИОМ узнал мнение россиян по данному вопросу. Оказалось, что большинство граждан РФ (79%) знают о требовании Японии передать ей Южные Курилы, но 77% выступают против такого развития событий.