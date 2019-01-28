СМИ: Пропажу картины Куинджи заметили только через полчаса после похищения

Похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи обнаружили только через полчаса после происшествия. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, к тому моменту, когда пропажа полотна была замечена, вор уже покинул место преступления.

— Камеры наблюдения просматривали. Увидели, что это был мужчина в чёрном свитере и потёртых джинсах. Создалось впечатление, что он вышел уже до того, как о пропаже узнали, — сообщили агентству.

Отмечается, что это связано с тем, что полотно висело в углу — вне поля зрения сотрудников Третьяковки.

27 января, в 177-ю годовщину со дня рождения Архипа Куинджи, одну из его картин, привезённую в Москву из Русского музея в Петербурге, украл неизвестный прямо перед посетителями. Сегодня стало известно о задержании похитителя, которым оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. Украденный пейзаж он спрятал на стройке. Правоохранители картину изъяли.