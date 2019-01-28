В Абакане эвакуировали 15 тысяч человек из-за сообщений о минировании

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В Абакане эвакуировали 15 тысяч человек из-за сообщений о минировании

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов 

Людей экстренно вывели из 19 школ, зданий Минсельхоза и Минсоцзащиты республики, детской поликлиники и двух городских ТЦ.

В столице Хакасии Абакане эвакуировано порядка 15 тысяч человек из образовательных учреждений и зданий администрации из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает городская мэрия.

Уточняется, что сообщения о заложенных бомбах разослали по электронной почте. Людей вывели из 19 школ Абакана, зданий Минсельхоза и Минсоцзащиты республики, детской поликлиники на Чертыгашева, 59. Эвакуация также прошла в двух торговых центрах: "Европа" и "Саяны".

После получения сообщений к зданиям выехали сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции, а также врачи. Кинологи с собаками обследуют "заминированные" учреждения до 16:00 (12:00 мск). Информация о якобы заложенных бомбах уже не подтвердилась в восьми школах, здании МЭР и поликлинике.

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