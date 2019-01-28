Аналитики назвали самый популярный повод для оформления кредита

Каждый одиннадцатый гражданин России считает, что зарабатывает больше среднего, каждый третий оценивает свой доход как средний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами агентства MAGRAM Market Research, передаёт "Российская газета".
В ходе исследования также выяснилось, что 32% жителей нашей страны выплачивает кредит. При этом 63% — кредиты потребительские и 37% — ипотечные. Берут кредиты, в том числе и ипотечные, чаще всего россияне с доходом ниже среднего (36%), реже всего — обладатели дохода выше среднего (26%).
Что же касается регионального разброса, то больше всего кредитов берут в Сибирском и Уральском федеральных округах. Доля жителей, которые выплачивают кредиты, составляет там 43% и 38% соответственно (в целом по стране эта цифра составляет 32%).
Чаще всего кредиты берут люди в возрасте от 25 до 44 лет (47% всех займов).
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