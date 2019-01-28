Из-за уборки снега. Водителей в Москве призвали пересесть на городской транспорт

Московских водителей призвали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за уборки снега. Автовладельцев просят не мешать работе снегоуборочной техники.
— Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского, — приводит заявление информационного центра транспортного комплекса столицы агентство "Москва".
Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим. Они будут убирать снег в течение дня.
Накануне в Москве был зафиксирован новый максимум осадков. Высота снежного покрова достигла 44 сантиметров. В прошлый раз такое количество снега в Москве в январе было в 2002 году.
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