На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Как подсчитал депутат Рады, для обслуживания даже пустой трубы Киеву потребуется $3 миллиарда в год.

Украинскую экономику ждёт падение и миллиардные убытки ежегодно после прекращения в 2020 году транзита российского газа через её территорию. Этот прогноз о последствиях потери контракта с РФ сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

— 1 января (2020 года — Прим. ред.) заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объёмы. <...> Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся? — сказал нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Как отметил Рабинович, в случае потери транзита российского газа Незалежной придётся платить огромные средства на содержание недействующего газопровода. Депутат пояснил, что для обслуживания даже пустой трубы Киеву потребуется $3 миллиарда в год.