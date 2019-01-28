В Харькове произошёл пожар в торговом центре

В Харькове загорелся торговый центр, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
— В 3:42 (4:42 мск) 28 января в Московском районе Харькова в трёхэтажном здании торгового центра "Мираж" (улица Академика Павлова, 160) возник пожар, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 5:04 (6:04 мск) подразделению Госслужбы по ЧС удалось локализовать пожар на площади примерно 360 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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