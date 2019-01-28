Вон из гнезда! Большинство россиян не хотят жить со взрослыми детьми

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Вон из гнезда! Большинство россиян не хотят жить со взрослыми детьми

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Треть опрошенных придерживается противоположной точки зрения. По их мнению, излишняя независимость в 18-25 лет может толкнуть ребят "по неправильному пути".

Большинство россиян (62%) считают, что дети после достижения 18-летнего возраста должны жить отдельно от родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Левада-центра", проведённого 22−28 ноября 2018 года.

65% опрошенных полагают, что отдельное проживание поможет молодым людям стать самостоятельнее и ответственнее. Ещё 31% респондентов считают, что это сделает детей независимыми при включении в трудовую жизнь.

Треть опрошенных придерживается противоположной позиции — по их мнению, в 18−25 лет молодые люди ещё не готовы к самостоятельной жизни. В качестве главного аргумента сторонники данной точки зрения назвали отсутствие у детей собственного жилья и опыта по организации быта. Они опасаются, что неопытные ребята могут "пойти по неправильному пути".

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