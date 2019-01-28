Сдался без бою? Лидер "Океана Эльзы" отказался идти в президенты Украины

По словам музыканта, пост главы государства и "власть как таковая ему не интересны".

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. О своём решении певец объявил в видеообращении в "Фейсбуке".

— Чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года, — подчеркнул Вакарчук.

По словам рок-музыканта, он неоднократно заявлял, что "власть как таковая, президентский пост как таковой ему не интересны". Лидер "Океана Эльзы" заявил, что его "интересуют настоящие изменения в государстве". Он считает, что "в джинсах" может сделать гораздо больше для сограждан, чем " в галстуке".

Вакарчук признался, что ежедневно чувствует разочарование и уныние украинцев, а также замечает разъедающую Незалежную изнутри коррупцию и несправедливость. Он добавил, что вместе со своей командой намерен работать над тем, чтобы победили проевропейские силы.

Ранее фронтмен "Океана Эльзы" впервые открыто заявил о своих политических амбициях и возможном участии в выборах президента Украины.