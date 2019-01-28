Револьверы и винтовка. ФСБ нашла у двух жителей Самарской области арсенал оружия

И оружие, и боеприпасы подозреваемые закупали через Интернет на специализированных ресурсах.

Региональное управление ФСБ нашло и изъяло у двух жителей Самарской области арсенал оружия и боеприпасов. В частности, у них нашли пистолеты-пулемёты МР 38 и ППШ, несколько револьверов, винтовку, пистолеты ТТ и Gloсk 19.

— 22 января 2019 года у двух жителей региона по адресам их регистрации и проживания обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по региону.

Кроме того, у задержанных изъяли более 1,7 тысячи патронов различного калибра.

Оружие и боеприпасы они закупали через Интернет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.