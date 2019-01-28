В Раде допустили, что Украину захватили инопланетяне

Депутат заявил, что этим можно объяснить издевательства над страной, уничтожение её экономики.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что находящиеся сейчас у власти люди попросту захватили страну. Об этом он сказал в программе телеканала "Украина".

— Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена, — сказал лидер партии "За жизнь". — Они издеваются над страной, убивают её экономику, выселяют за границу молодёжь, ссорятся со всеми государствами.

Депутат задаётся вопросом, как могло так произойти, что "наглые рожи" нарушают законы и называют себя патриотами.

А ранее Вадим Рабинович называл долги Киева перед Международным валютным фондом навязанными, а сам МВФ — захватнической организацией.