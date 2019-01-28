Заклеивала детям рты. В Омске проверяют сообщения о жестокой воспитательнице

В департаменте образования города сообщили, что педагог уволилась и с 25 января в саду уже не работает.

В Омске проверяют сообщения о жестокой воспитательнице детского сада, которая якобы связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Публикации, размещённые в Сети родителями, изучают в департаменте образования города, а также региональное управление СК РФ.

Ранее одна из мам, сын которой ходит в детский сад № 330, написала в паблике в соцсети "ВКонтакте", что детей, над которыми издевались в детском саду, запугивали, чтобы те ничего не рассказывали родителям.

— Всё-таки не все дети смогли молчать и всё рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике, — добавила женщина.

По словам матери, воспитательница пришла в сад недавно. Как отметили в Департаменте образования Омска, педагог уволилась и с 25 января в учебном заведении уже не работает.