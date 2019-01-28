50-летняя Дженнифер Энистон станет матерью

Звезда сериала "Друзья" начала процесс усыновления 13-месячной мексиканской девочки.

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла решение стать матерью в 50 лет. Об этом сообщает издание New Idea.

Энистон начала процесс усыновления 13-месячной мексиканской девочки. У выбранного актрисой ребёнка тёмные волосы и глаза. Издание отмечает, что во время своего недавнего визита она "влюбилась в девочку".

— Джен очень хотела взять одного из этих детей, и она хотела усыновить ребёнка вместе с бывшим мужем Джастином Теру. Однако он всегда находил причины, почему сейчас не подходящее для этого время, — рассказал источник.

Как сообщал Лайф, в прошлом году муж Дженнифер Энистон развёлся с ней ради компьютерных игр.