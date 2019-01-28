"Я — законопослушный гражданин". Видео задержания похитителя картины Куинджи

На кадрах показано также и украденное полотно живописца. Ранее отмечалось, что картина не получила повреждений.

МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Кадры разместил телеграм-канал LIFE SHOT.

— Я не совершаю никаких преступлений. Я законопослушный гражданин, — говорит подозреваемый во время задержания. — Я не нарушаю Конституцию и законы Российской Федерации.

31-летний мужчина также не смог ответить на вопрос, где он был в момент кражи картины.

— Плохо помню. Надо освежить память, — рассказывает подозреваемый.

На кадрах также показано и украденное полотно Куинджи.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" была украдена 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении задержан.