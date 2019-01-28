Учёные нашли связь между уровнем образования и ожирением у мужчин

Оказалось, что по мере обучения от школы до вуза доля сохранивших нормальный вес постепенно снижается.

Большинство мужчин в России, страдающих ожирением (65%), имеют высокий уровень образования. При этом благосостояние на проблемы с весом не влияет. Об этом говорится в докладе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованном в научном журнале "Демографическое обозрение".

— Для мужчин более высокий уровень образования ассоциируется с высокими показателями предожирения и ожирения, — отмечается в исследовании.

Выяснилось, что в процессе получения образования — от среднего до высшего — показатели ожирения и предожирения неуклонно растут. Так, доля мужчин с высшим образованием, сохранивших нормальный вес, составляет всего 35%, тогда как среди не закончивших школу их 43%.

Кроме того, среди представителей сильной половины с ожирением существенно больше женатых, замужних женщин с лишним весом меньше. Согласно исследованию, у прекрасного пола высокий уровень образования не влияет на ожирение.