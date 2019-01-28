"SOS! Случилось несчастье!" Бывшая жена Башарова заявила об исчезновении мужа

Артистка рассказала, что Ильясов два дня назад ненадолго отлучился из ресторана в Москве, обещав вернуться. После этого его никто не видел.

Бывшая жена Марата Башарова актриса Екатерина Архарова заявила о бесследном исчезновении своего супруга — Артёма Илясова. По её словам, о местонахождении бизнесмена ничего не известно с вечера 26 января.

— SOS! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26 января в районе 19:00 вышел ненадолго из кафе "Раиса Захарна" и не вернулся... Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся, — написала артистка в "Инстаграме".

Архарова попросила всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильясова или видел похожего на него человека, связаться с ней в соцсети. Актриса написала, что в день исчезновения муж был в серо-голубом свитере, тёмно-синих джинсах и такого же цвета дублёнке.