"SOS! Случилось несчастье!" Бывшая жена Башарова заявила об исчезновении мужа

Бывшая жена Марата Башарова актриса Екатерина Архарова заявила о бесследном исчезновении своего супруга — Артёма Илясова. По её словам, о местонахождении бизнесмена ничего не известно с вечера 26 января.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
✔SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26го января, в райне 19-00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: ул Можайский вал, 6. метро Кевская) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно синие джинсы, замшевые тёмно синие ботинки. Сверху была дублёнка темно синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5. Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей! #sos #пропалчеловек #розыск #помогитенайтичеловека #службаспасения
— SOS! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26 января в районе 19:00 вышел ненадолго из кафе "Раиса Захарна" и не вернулся... Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся, — написала артистка в "Инстаграме".
Архарова попросила всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильясова или видел похожего на него человека, связаться с ней в соцсети. Актриса написала, что в день исчезновения муж был в серо-голубом свитере, тёмно-синих джинсах и такого же цвета дублёнке.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени