Полицейские в Хакасии спасли щенков, брошенных на железнодорожных путях

Машинист одного из поездов сообщил в дежурную часть о том, что увидел посторонний предмет между рельсами.

Полицейские в Абакане спасли нескольких щенков, оставленных в мешке на железнодорожных путях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России поступило сообщение от работников железной дороги о том, что машинист одного из поездов, следуя по перегону Туманный — Ербинская, заметил между рельсами посторонний предмет, — сказала Волк.

Малышей отвезли в отдел полиции, обогрели, накормили, после чего их осмотрел ветеринар. Щенков временно приютили в местном конноспортивном клубе, одного из них уже отдали.

Как ранее писал Лайф, в Татарстане спасли щенят, брошенных умирать в замёрзшую реку.