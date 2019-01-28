В Крыму завели дело на вандала, облившего краской памятник "вежливым людям"

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В Крыму завели дело на вандала, облившего краской памятник "вежливым людям"

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Подозреваемый уже находится под стражей. Во время преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

На вандала, который облил краской памятник "вежливым людям" в Крыму, завели уголовное дело. Об этом сообщает республиканское управление МВД РФ. Дело рассматривается по статье "Вандализм".

<p>Фото: Vk.com / <a href="https://vk.com/m.ablyamitova76" target="_blank">Маша Морская</a></p>

— Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления, — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый уже арестован. Его мотив пока не сообщается. Известно только, что он был пьян в момент акта вандализма.

Памятник был установлен в 2016 году на пожертвования. Композиция состоит из фигур военного, девочки с цветами и кота у их ног.

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