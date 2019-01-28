В Крыму завели дело на вандала, облившего краской памятник "вежливым людям"

Подозреваемый уже находится под стражей. Во время преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

На вандала, который облил краской памятник "вежливым людям" в Крыму, завели уголовное дело. Об этом сообщает республиканское управление МВД РФ. Дело рассматривается по статье "Вандализм".

— Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления, — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый уже арестован. Его мотив пока не сообщается. Известно только, что он был пьян в момент акта вандализма.

Памятник был установлен в 2016 году на пожертвования. Композиция состоит из фигур военного, девочки с цветами и кота у их ног.