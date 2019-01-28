Губернатор Алтая отчитал чиновницу за слова о завышенных требованиях учителей

По словам Виктора Томенко, каждый чиновник должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил замечание начальнику Департамента управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой. Ранее в ходе интервью местному изданию она сказала, что у молодых учителей со стартовой зарплатой в девять тысяч рублей завышенные требования по оплате труда.

— Это не есть хорошо: "Дайте мне всё и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всём, — сказала тогда Четошникова.

По словам Томенко, каждый чиновник должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края. Поэтому представитель власти региона должен продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, объявленной губернатором.

— Как раз одно из ключевых положений политики краевых властей — это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще и у бюджетников в частности, — подчеркнул глава края.

Вместе с тем Томенко поручил краевому Минобру и Управлению по труду и занятости населения проинформировать местных жителей о ситуации с оплатой труда учителей.

Как писал Лайф, после своего резонансного высказывания чиновница попыталась оправдаться, заявив, что её заявление было понято неверно.