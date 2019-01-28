На Алтае завели дело на депутата, избившего двух женщин и подростка

Ранее сообщалось, что мужчина, будучи нетрезвым, напал в кафе на руководительницу заведения, певицу и её внука.

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева, который подрался в кафе с двумя женщинами и подростком в декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Чемальского района четвертого созыва по избирательному округу № 5 Юрия Корнеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 22 декабря вечером в кафе "Чемальское подворье". Мужчина, будучи нетрезвым, отказался платить по счёту и вступил в конфликт с руководительницей заведения, после чего напал на певицу и её 14-летнего внука.