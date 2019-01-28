"Основа внешней политики". Абэ заявил о стремлении Японии к прочному союзу с США

По убеждению политика, альянс Токио и Вашингтона и на сегодняшний день обладает "большой силой сдерживания".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал одними из основных приоритетов политики Токио подписание мирного договора с Россией и прочный союз с США. Об этом политик заявил в программной речи на открытии сессии парламента.

— Союз с США — это основа внешней политики и обеспечения безопасности Японии, — подчеркнул Абэ и отметил, что альянс Токио и Вашингтона уже стал сильнее и сейчас обладает "большой силой сдерживания".

Также премьер заявил о решительном стремлении поставить точку в проблеме мирного договора с Москвой, не передавая её будущим поколениям. По словам Абэ, в основе соглашения будет советско-японская Совместная декларация 1956 года. Он считает, что после подписания договора народы двух стран будут укреплять доверие и дружбу.

Глава правительства Страны восходящего солнца назвал ещё одним направлением политики Токио курс "на переход от соперничества к сотрудничеству" с Пекином. Абэ добавил, что готов к личным контактам с лидером КНДР Ким Чен Ыном.