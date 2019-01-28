Как будут бороться с мусором в России. Прямая трансляция

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Как будут бороться с мусором в России. Прямая трансляция

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Фото: © РИА "Новости"

В Москве проходит пресс-конференция на тему "Мусорная реформа: во сколько обойдётся россиянам разделение отходов?" Её участники расскажут, во сколько гражданам могут обойтись экологические нововведения, а также ответят на вопросы о ходе реализации реформы и национального проекта "Экология".

В ней участвуют зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, председатель правления общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин и исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности Владислав Жуков.

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