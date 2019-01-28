Стала известна причина взрыва в кафе под Саратовом

Среди гостей оказался спасатель. Он заметил утечку газа из баллона и начал выводить людей.

Причиной взрыва в кафе под Саратовом, который унёс одну жизнь и привёл к травмам у нескольких человек, стал сломанный вентиль на газовом баллоне. Как сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области, среди участников торжества в том кафе был сотрудник службы спасения Александр Горохов. Он "проявил личное мужество, помогая людям во время происшествия".

— Именно он первым почувствовал запах газа, обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что именно благодаря Горохову удалось избежать большего числа жертв взрыва. Спасателя теперь намерены наградить.

Напомним, взрыв прогремел 26 января в кафе в посёлке Лысые Горы, когда там проходило празднование юбилея. По последним данным, пострадало 22 человека. Погиб один человек. Этот мужчина и был виновником торжества — отмечал свой юбилей.