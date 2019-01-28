Крыша детсада обрушилась под Воронежем

Кровля векового здания не выдержала тяжести снега — в регионе снегопад с небольшими перерывами идёт уже несколько дней.

ЧП произошло в одном из детсадов в городе Поворино Воронежской области. Там под тяжестью снега обрушилась кровля. Площадь превысила 100 квадратных метров, передаёт РИА "Новости".

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: дети — около 30 человек — в момент обрушения находились на прогулке.

Представитель районной службы ГО и ЧС уточнил, что здание детсада, о котором идёт речь, одноэтажное, ему около ста лет. Вернутся ли туда дети после того, как крышу подлатают, неизвестно. Возможно, садик закроется, а детей распределят по другим дошкольным учреждениям.