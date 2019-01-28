В Кузбассе 4-летний малыш получил рваные раны лица, катаясь на собачьей упряжке

Читайте также

В Кузбассе 4-летний малыш получил рваные раны лица, катаясь на собачьей упряжке

18

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

По данным следствия, ребёнок катался с 12-летним братом, который в какой-то момент свалился с саней.

В селе Елыкаево Кемеровской области четырёхлетний мальчик пострадал во время катания на собачьей упряжке в питомнике аляскинских маламутов. Как сообщили в региональном управлении СКР, ребёнок попал в больницу с рваными травмами лица.

Малыш отправился в питомник 26 января с мамой и 12-летним братом. Мальчики вдвоём катались на собачьей упряжке — старший стоял сзади на полозьях, а четырёхлетний мальчик сидел в санях. На втором круге подросток упал с упряжки, а собаки поехали в сторону деревьев. В итоге упряжка влетела в сосну, а малыш оказался под санями.

Мама мальчиков и владелец питомника вытащили ребёнка и, увидев рваные раны на лице, отвезли в больницу. Пострадавшему наложили швы.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Проводится доследственная проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×