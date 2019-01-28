Ближе к здоровому питанию. В продуктовый минимум могут добавить мяса и рыбы

Отмечается, что сами россияне стали постепенно снижать потребление хлеба и картошки.

ФИЦ питания и биотехнологии представил Минтруду предложения, в которых указано, какой должна быть новая потребительская корзина с учётом основных проблем россиян — диабета, избыточного веса и ожирения. Как отметил замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров, речь идёт об увеличении количества мяса и птицы (на 5% и 11%), рыбы (на 16%), творога и яиц (на 14%), овощей и фруктов на 17%.

В то же время необходимо снизить потребляемое количество быстрых углеводов и жиров. А именно хлеба и растительных жиров нужно потреблять на 1–6% меньше, соли — на 5%, а сахара — на 12%.

Таким образом, как сообщает газета "Известия", подобная "здоровая корзина" может быть на 30% дороже нынешней.

В России потребительская корзина включает в себя минимум 34 наименования и состоит из минимального набора продуктов питания (50% стоимости), а также непродуктовые товары и услуги (50%). Предложения приблизить её к нормам здорового питания ранее уже озвучивались. Обновить корзину должны к 2021 году, нынешний же её состав значительно отличается от рекомендаций Минздрава.

Отмечается, что предложения ФИЦ питания и пожелания Минтруда соответствуют уже имеющимся тенденциям в питании граждан России, которые уже стали постепенно снижать потребление хлеба и картошки, увеличивая при этом количество фруктов, овощей, мясной продукции и молочной.