В двух московских школах ввели карантин по кори

В двух московских школах — №1797 "Богородская" и №1434 "Раменки" — ввели карантин по кори. В первом учебном заведении он был объявлен из-за того, что заболел один ребёнок.

— Это разовый случай, один ребёнок заболел. Так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем, — заявил директор школы №1797 "Богородская" Алексей Нефедов, сообщило РИА "Новости".

Что касается школы №1434, то там на официальном сайте сообщили, что карантин по кори введен в двух корпусах. Он действует 21 день.

С осени в России всё чаще появляются сообщения о заражении корью. Последний эпизод — 25 заболевших цыган во Владимирской области — Роспотребнадзор связывает только с отсутствием прививок. Однако военные эксперты не исключают возможности заражения корью с приграничных территорий. Лайф разбирался, какова реальная опасность эпидемии кори в стране.