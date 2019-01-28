Путин проведёт совещание по ситуации в сельском хозяйстве

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт совещание по делам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Сегодня состоится совещание по делам сельского хозяйства и АПК в целом, — сказал Песков.
Также Владимир Путин встретится с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.
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