Путин проведёт совещание по ситуации в сельском хозяйстве

Читайте также

Путин проведёт совещание по ситуации в сельском хозяйстве

151

Владимир Путин. Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт совещание по делам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня состоится совещание по делам сельского хозяйства и АПК в целом, — сказал Песков.

Также Владимир Путин встретится с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×