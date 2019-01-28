В Кремле не стали комментировать снятие санкций США с компаний Дерипаски

В Кремле не комментируют снятие санкций США с компаний Олега Дерипаски. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминает, что любые рестрикции нелегитимны с точки зрения международного права.

— Я не буду давать никаких оценок. Мы по-прежнему не будем это комментировать, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о снятии санкций с российских компаний En+ Group, UC Rusal и "Евросибэнерго".

Представитель Кремля также не стал комментировать вопрос о том, что санкции против Дерипаски остаются в силе.

Как уже сообщал Лайф, накануне Соединённые Штаты сняли санкции с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго".