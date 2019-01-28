В Кремле призвали сделать выводы после кражи картины из Третьяковки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно сделать выводы после вчерашнего похищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
— Никаких нет сомнений, что какие-то выводы, конечно же, будут делаться в плане совершенствования (системы безопасности в музее. — Прим. ред.), — сказал Песков.
В то же время он отметил, что пока их делать преждевременно.
— Подобные объекты, как Третьяковка, охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, — добавил Песков.
Напомним, картина "Ай-Петри. Крым" была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.
Уже решено, что все картины в Третьяковке оснастят датчиками против краж.
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