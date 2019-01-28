Песков заявил, что российские инструкторы легитимно работают в Судане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что находящиеся в Судане российские инструкторы работают там на основе легитимных договорённостей с властями страны на протяжении уже значительного времени.

— Это всё в рамках российско-суданских двусторонних отношений, абсолютно легитимно, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дополнительных заявлений по этой теме Песков не делал, выразив мнение, что информация не нуждается в какой-либо детализации.