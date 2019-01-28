Кремль не планирует контактов с лидером оппозиции Венесуэлы

У Москвы не было контактов с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, которого ряд стран признал временным президентом Боливарианской Республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Насколько мне известно, каких-то планов на этот счёт нет, — ответил он на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль выступает за невмешательство в вопрос урегулирования в Венесуэле. Как отметил Песков, граждане страны сами должны решить существующие между ними разногласия в рамках конституционного поля. По его мнению, невмешательство — единственное, чем остальные страны могут помочь Каракасу.