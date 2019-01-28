Песков не располагает данными о возможном полёте СЛО "Россия" в Южную Америку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить сообщения о том, что самолёт специального лётного отряда "Россия" якобы совершил полёт в Южную Америку. По его словам, в Кремле подобной информацией не располагают.

— Мы диспетчерские функции в авиации не выполняем, — заявил представитель Кремля.

Отметим, что СЛО "Россия" — перевозчик первых лиц государства. На минувшей неделе в соцсетях появились слухи о том, что один из бортов (ИЛ-96 RA-96019) на днях якобы вылетел из Москвы в Дакар, оттуда — на Кубу, а затем — в Венесуэлу. Кроме того, в СМИ появилась информация об отправке в Каракас 400 россиян для обеспечения охраны Николаса Мадуро. В Кремле уже назвали эти сообщения утками.