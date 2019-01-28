В Кремле назвали новый совет директоров En+ внутренним делом компании

В Кремле отказались комментировать новый состав совета директоров компании En+. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это дело самой компании.

— Это не дело для оценок Кремля, это внутрикорпоративное дело, поэтому не тема для наших комментариев, — сказал Песков.

Напомним, что США ранее сняли санкции с активов российского миллиардера Олега Дерипаски — РУСАЛа, En+ и "Евросибэнерго". Доля бизнесмена в En+ была сокращена до уровня ниже 44,95%. Часть акций приобрели Glencore и ВТБ.