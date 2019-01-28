МВД: С россиянами за рубежом ведётся работа по сбору компромата на РФ

За рубежом с россиянами ведётся работа по сбору компромата на нашу страну. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе выступления на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
По словам замглавы ведомства, на сегодняшний день на выехавших за границу соотечественников, будь то в рабочих целях или ПМЖ, а также на тех, у кого за рубежом есть недвижимость и активы, можно предвидеть усиление давления.
— Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведётся целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом, — сказал Зубов.
По этой причине главной задачей органов внутренних дел нашей страны замглавы МВД назвал сохранение стабильности.
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