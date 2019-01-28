Пожар произошёл в ТРЦ "Кунцево-Плаза" в Москве

В системе вентиляции кафе "Хачапури" на первом этаже загорелись жировые отложения.

В торгово-развлекательном центре "Кунцево плаза" на западе Москвы произошёл пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его словам, в системе вентиляции кафе "Хачапури" на первом этаже здания вспыхнули жировые отложения. Площадь возгорания составила около трёх квадратных метров. Эвакуация посетителей и персонала не потребовалась, пожар оперативно потушили. ТРЦ работает в штатном режиме.