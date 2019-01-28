В МВД заявили, что боевиков ИГИЛ массово перебрасывают к границе Таджикистана

В ведомстве предположили, что у южных рубежей России может готовиться провокация с участием "беженцев".

Боевиков террористической группировки ИГИЛ* на неизвестных вертолётах перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана. Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

— Боевики ИГИЛ в массовом порядке там неизвестными вертолётами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана, — сказал он.

Зубов предположил, что у южных границ России может готовиться провокация с "выдавливанием" беженцев. Это может привести к последствиям для РФ.

Ещё одна проблема — мигранты из Таджикистана и та идеология, которую они завозят. Замглавы МВД РФ отметил, что они "стали вести себя более законопослушно", но всё равно требуют повышенного внимания.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.