Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный

По словам коллеги, педагог был удивительно добрым, душевным и отзывчивым человеком.

Доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александр Тертычный скончался сегодня утром на 75-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, педагог Григорий Прутцков в "Фейсбуке".

— Александр Алексеевич был удивительно добрый, душевный и отзывчивый человек. К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет, — написал Прутцков.

Он отметил, что Тертычный по праву считался авторитетнейшим учёным, автором фундаментальных научных исследований. Педагог считает, что по учебникам его бывшего коллеги будет учиться ещё не одно поколение журналистов. Прутцков также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Тертычного.