На базе патриотического объединения открылась обновленная экспозиция, посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендует побывать на экспозиции "Ленрезерва" в Санкт-Петербурге. В прошлые выходные там открылась уникальная историческая экспозиция о жизни в осаждённом Ленинграде. На выставке накануне побывал глава государства Владимир Путин. Он оказался доволен увиденным. Своими впечатлениями с журналистами поделился и Дмитрий Песков.

— Поразил музей "Ленрезерв". Тем, кто не видел, настоятельно рекомендуем посмотреть, — отметил в понедельник представитель Кремля. — Это абсолютно выдающийся музей, новое слово в музейном деле.

"Ленрезерв" — общественная некоммерческая организация. Её участники собирают коллекцию, посвящённую наследию времён Второй мировой войны. Среди экспонатов этой выставки более 100 единиц исторической техники, десятки боевых знамён.

А в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда в "Ленрезерве" была создана специальная композиция. На территории выставочного комплекса сооружена улица блокадного города с трёхэтажными домами, а на площади более 500 кв.м появилась диорама "Дорога жизни".