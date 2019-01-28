Эксперт допустил, что у похитителя картины был сообщник в Третьяковке

Александр Власов считает необходимым обращать внимание именно на человеческий фактор, нанимая проверенных людей.

У похитителя картины "Ай-Петри. Крым" кисти русского художника Архипа Куинджи мог быть сообщник в Третьяковской галерее. Такую точку зрения Лайфу высказал эксперт в области безопасности Александр Власов, отметив, что такая серьёзная коллекция, застрахованная на миллионы, должна охраняться на высшем уровне.

— Закрадывается очень большое сомнение, что там обошлось без инсайда, — отметил эксперт. — При всех системах видеонаблюдения, которые там есть, злоумышленники пришли, взяли и ушли. Ну вот как?

Власов сообщил, что ему трудно признать, что подобное преступление обошлось без участия каких-либо внутренних сотрудников Третьяковки. Говоря о необходимых мерах безопасности в свете последних событий, эксперт отметил опыт музеев, когда внедрялась многорубежная охранная система, фиксирующая любое движение около экспоната. Вместе с тем он считает, что "от сговора никакая, даже самая серьёзная система не спасёт", поэтому работать нужно в первую очередь с человеческим фактором, нанимая проверенных людей.

— Пока это люди не очень приспособленные к этому, на мой взгляд. И даже не очень понимающие, что они охраняют. Или, наоборот, слишком хорошо понимающие, что они охраняют, и поэтому делающие свои дела, — заключил эксперт.

Напомним, накануне из Третьяковской галереи один из посетителей похитил картину известного живописца, сняв её со стены на глазах у всех. Так как мужчину приняли за сотрудника музея, тревоги у присутствующих происшествие не вызвало. 31-летнему преступнику удалось уйти из Третьяковки, однако он был задержан в Подмосковье. Картину при этом он спрятал на стройке.

Как писал Лайф, ранее в Кремле призвали сделать выводы после кражи картины из Третьяковки.