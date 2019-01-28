"Исторический момент". В России появится центр по правам человека

Организация будет заниматься научно-исследовательской, экспертной и методической работой в области правозащиты.

Научно-образовательный центр по правам человека в ближайшее время откроется на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Инициативу создания организации поддержал президент России Владимир Путин. Основной задачей нового центра станет реализация программ по повышению квалификации для региональных омбудсменов и сотрудников аппаратов региональных уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка, а также членов ОНК и глав правозащитных организаций. Также на центр возложено ведение постоянной научно-исследовательской, экспертной и методической работы в области правозащиты.

— Я чрезвычайно благодарна президенту РФ за то, что он поддержал нашу инициативу. Сегодня — тот исторический момент, когда создаётся центр по правам человека, — сказала Москалькова на заседании учёного совета МГЮА.

Уполномоченный по правам человека в России отметила высокую значимость создания научно-образовательного центра по правам человека.