Фаворитку украинского отбора на Евровидение раскритиковали за концерты в России

В соцсети артистки указано, что 6 апреля она выступит в Москве, а 12 апреля — в Санкт-Петербурге.

Фаворитка украинского отбора на Евровидение Анна Корсун, также известная как певица MARUV, запланировала концерты в России. Информация о датах выступлений опубликована на её странице в "Инстаграме".

В соцсети MARUV указано, что 6 апреля она выступит с концертом в Москве, а 12 апреля — в Санкт-Петербурге.

Украинские СМИ прочат ей победу на национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение.

Некоторые пользователи соцсетей негативно отнеслись к решению певицы выступить в России.

На Украине принимают закон о запрете транспортного сообщения с РФ. Придётся ей идти пешком. К апрелю доберётся olegnat_yalta

Хочешь повторить судьбу Повалий и Лорак... тогда какого чёрта лезешь на Евровидение от Украины? nazarova9332

— Фууу, продажная, — пишет еще один из пользователей Сети.

Как ранее писал Лайф, назван певец, который может представить Россию на Евровидении.