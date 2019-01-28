Путин попросил Минсельхоз плотнее работать с регионами по теме госсубсидий

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Путин попросил Минсельхоз плотнее работать с регионами по теме госсубсидий

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин попросил Минсельхоз плотнее работать с регионами в контексте господдержки предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Об этом он сказал на встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

— Надо плотнее с регионами работать, — сказал Владимир Путин.

В свою очередь Патрушев рассказал о единой субсидии, которая будет доведена до регионов. Они будут получать средства по мере необходимости, добавил глава Минсельхоза.

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