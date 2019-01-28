Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю зерна в этом году

Предполагается, что будет собрано до 110 млн тонн, около 42 из которых будет направлено на экспорт.

Урожай зерна в 2019 году в России может составить 108−110 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на приёме у президента РФ Владимира Путина.

— Мы можем говорить о том, что в 2019 году с учётом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108−110 миллионов тонн мы, наверное, иметь будем, — сказал министр.

В том числе 67 миллионов тонн пшеницы. Однако Патрушев добавил, что это пока только "пальцем в небо".

Предполагается, что 42 миллиона тонн, в том числе 36 миллионов тонн пшеницы, будет направлено на экспорт.

— И это, в принципе, цифры достаточно серьёзные для нас, которые формируют серьёзную экспортную выручку, — сообщил глава Минсельхоза.

Владимир Путин в свою очередь попросил Минсельхоз плотнее работать с регионами по теме госсубсидий.