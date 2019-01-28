В очередь, молодожёны! Названы самые популярные даты для свадеб в 2019 году

Оказалось, что День всех влюблённых, который отмечается 14 февраля, в этом рейтинге даже не лидер.

В преддверии 14 февраля в столичных загсах рассказали, какие дни станут самыми популярными для заключения брака в 2019 году. Оказалось, что помимо Дня всех влюблённых пары часто выбирают для свадьбы День семьи, любви и верности, День города, Красную горку, и — внезапно — 19-е число любого месяца в году.

— По статистике, больше всего браков заключается на Красную горку, — уточнила в интервью агентству "Москва" и.о. первого заместителя начальника управления ЗАГС Москвы Марина Маслова.

К слову, на 14 февраля в столичные загсы уже подано около 300 заявлений от будущих молодожёнов. А в Московской области в этот день станут законными супругами почти 250 пар.

Примечательно, что в этом году желающих сыграть свадьбу в День святого Валентина меньше, чем в прошлом. Годом ранее московские загсы приняли 325 заявлений.

А ранее нумеролог Евгения Белова в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с будущими молодожёнами, которые выстраиваются в очередь в загсах, чтобы выбрать "красивую дату" свадьбы. Она отмечает, что по своей сути такие даты не имеют никакого влияния на людей. Как же в таком случае выбрать идеальную дату свадьбы? Читайте здесь.