"Трудностей с деньгами не было". Жену похитителя работы Куинджи шокировала кража

Мужчина вынес полотно российского художника 27 января прямо на глазах у посетителей.

Жена похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была шокирована действиями своего мужа. Об этом Юлия рассказала телеграм-каналу LIFE SHOT.

— Я вообще в шоке, что такое произошло! Я вообще не думала, что он может пойти на такое. У нас всё было хорошо, трудностей с деньгами не было. Когда последний раз звонил, я не почувствовала никакой тревоги, — поделилась она.

По словам Юлии, она выросла в Белоруссии, а её муж Денис — в Крыму. Супруги работали помощниками по ведению домашнего хозяйства. При этом, судя по резюме, похититель полотна Куинджи — и экономист, и сварщик, и автослесарь.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" была украдена 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей. Позже выяснилось, что "из корыстных побуждений". Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения во время кражи и вскоре был задержан. Денис называет себя законопослушным гражданином и утверждает, что плохо помнит произошедшее.