Кабмин выделит 1,6 млрд рублей на производство самолёта МС-21

На производство и поддержку самолёта МС-21 выделят 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев, добавив, что подписал соответствующее постановление о субсидировании.

— Направим на эти цели в 2019 году практически 1 миллиард 600 миллионов рублей, — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах будет выделено ещё 4,11 и 4,81 миллиарда рублей.

МС-21 — это российский проект среднемагистрального самолёта. Его первые поставки запланированы на 2019 год.